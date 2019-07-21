В Мордовии прокуратура следит за соблюдением прав несовершеннолетних граждан

В Мордовии прокуратура следит за исполнением законодательства о несовершеннолетних.

На протяжении шести первых месяцев нынешнего года в Мордовии было зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений указанного законодательства. С целью устранения данных нарушений опротестовано около 600 незаконных правовых актов, внесено более 550 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 900 лиц, к административной – 160, в суды направлено 384 заявления по восстановлению прав и законных интересов детей.

В результате принятых мер в первом полугодии было отмечено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 40,4%.

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Источник: prokrm.ru