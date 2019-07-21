Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах, которые нужно соблюдать, дабы избежать пожаров.

Чтобы избежать возгорания, следует хранить спички и зажигалки в местах, которые не являются доступными для детей. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и газовые плиты. Также запрещено курить в постели и оставлять непотушенные сигареты. Кроме того, следует помнить, что печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru