Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Спартак-2»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 одержала победу над ФК «Спартак-2» из Москвы.

Указанный матч прошел 20 июля в Саранске. Местом футбольного сражения стал стадион «Старт». Поддержать любимые команды пришли более 3,5 тыс. зрителей.

Единственный в данном матче гол забил игрок мордовской команды Константин Базелюк. Мяч в воротах команды из Москвы оказался на 55-й минуте игры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru