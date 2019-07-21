Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии правила оказания помощи пострадавшим при ДТП

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате ДТП.

Изначально нужно выяснить, какую именно травму получил пострадавший. Если человек лежит на проезжей части, его следует переместить на обочину или тротуар, чтобы избежать повторного наезда другими водителями. Голова раненого всегда должна быть наклонена в сторону.

Если человека, попавшего в ДТП, необходимо вытащить из автомобиля, то сначала необходимо освободить доступ к нему.

Пострадавшему также нужно задать вопрос, чтобы определить уровень сознания.

Если человек находится без сознания, то необходимо проверить реакцию зрачка на свет, наличие дыхания и сердцебиения, в случае их отсутствия нужно провести реанимационные мероприятия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru