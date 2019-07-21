Жительницу Мордовии оштрафовали за избиение знакомой

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая во время ссоры избила свою знакомую.

Недавно жительница одного из сёл Дубенского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей знакомой. В процессе выяснения пьяная женщина избила оппонентку.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением об избиении.

Решением суда в отношении агрессивной сельчанки была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 6 тыс. рублей.

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Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru