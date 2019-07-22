В Саранске загорелся дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.
Днём 21 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гончарова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Огонь охватил постройку на площади 12 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе в результате пожара пострадала 59-летняя женщина.
Источник: 13.mchs.gov.ru