В Саранске загорелся дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.

Днём 21 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гончарова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Огонь охватил постройку на площади 12 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе в результате пожара пострадала 59-летняя женщина.

Источник: 13.mchs.gov.ru