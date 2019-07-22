Полицейские изъяли марихуану у 23-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 23-летнего безработного местного жителя.

Поздним вечером 17 июля возле дома, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, сотрудники полиции задержали 23-летнего безработного жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 42 г.

Молодой человек сообщил, что приобрел наркотики для личного употребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф