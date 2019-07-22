В Рузаевке в ДТП пострадали три человека

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло днём 21 июля по адресу – переулок Калинина. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Вследствие данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека. О состоянии пострадавших нет никакой информации.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Кочкурово в результате ДТП погибли три человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru