В Мордовии начальник отдела коммерческой организации подозревается в растрате

В Чамзинском районе начальник отдела коммерческой организации подозревается в растрате.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 19 сентября по 15 октября прошлого года гражданка, занимавшая должность начальника отдела коммерческой организации, путем предоставления фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении работ по сбору, транспортировке и утилизации промышленных отходов, похитила денежные средства в сумме 65 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф