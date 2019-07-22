В Рузаевском районе горел сарай

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорания сарая.

Днём 21 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Трускляй. Возле дома №30, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания сарая.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru