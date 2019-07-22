Жительница Саранска случайно напоила внука уксусом

В Саранске 50-летняя местная жительница случайно напоила своего внука уксусом.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад. Молодые родители оставили младенца с 50-летней бабушкой. Последняя решила напоить ребенка. Женщина добавила в бутылочку кипяченую воду из чайника. После того, как ребенок напился, горожанка почуяла, что от жидкости пахнет уксусом. Выяснилось, что мама малыша решила очистить чайник от накипи, с этой целью девушка добавила в него раствор воды и кислоты.

Ребенок получил химический ожог пищевода. Малыш был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Мордовии ребенок отравился таблеткой от давления.