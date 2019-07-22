В Мордовии осужденные сыграли в шахматы

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошла акция по одновременной игре в шахматы.

В акции по одновременной игре в шахматы приняли участие 18 исправительных учреждений и 2 следственных изолятора. Участниками интеллектуальных соревнований стали 575 осужденных.

Главными целями данной акции стали популяризация игры в шахматы, организация полезной занятости и свободного времени осужденных, укрепление дисциплины в местах лишения свободы и надлежащего поведения заключенных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su