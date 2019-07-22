В одной из колоний Мордовии был произведен капитальный ремонт отряда

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии после капитального ремонта открылся отряд, рассчитанный на 100 человек.

В здании отряда имеются комната воспитательной работы, кабинет начальника отряда, спальные помещения, помещение для хранения личных вещей осужденных, приема пищи, а также санузел. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

В ходе проведения ремонта была произведена перепланировка помещений, увеличена общая площадь, заменена электропроводка и вся система коммуникаций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su