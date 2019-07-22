В Атяшевском районе произошел масштабный пожар

В Атяшевском районе произошло возгорание кровли гаража.

Днём 21 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Сосуновка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит кровля гаража. Площадь распространения пламени составила 450 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания кровли гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся дачный домик.

Источник: 13.mchs.gov.ru