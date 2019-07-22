В Дубенском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Дубенском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло 20 июля на территории села Поводимово. 23-летний гражданин, который находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и врезалось в бетонные трубы.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре пассажира иномарки, среди которых три девушки 16-, 17- и 18-летнего возраста, а также 19-летний парень.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф