В Мордовии транспортные полицейские выявили факты использования подложных документов

В Мордовии транспортные полицейские выявили два факта использования подложных документов.

В пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Тольятти, сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте выявили поддельную миграционную карту, предъявленную 42-летним мужчиной.

Также поддельную миграционную карту стражам порядка предъявил 23-летний пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Оренбург.

По указанным фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела.

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Источник: vk.com/club150165597