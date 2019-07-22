В Мордовии транспортные полицейские выявили факты использования подложных документов

В Мордовии транспортные полицейские выявили два факта использования подложных документов.
В пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Тольятти, сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте выявили поддельную миграционную карту, предъявленную 42-летним мужчиной.
Также поддельную миграционную карту стражам порядка предъявил 23-летний пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Оренбург.
По указанным фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела.
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Источник: vk.com/club150165597