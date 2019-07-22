Жители Саранска жалуются на ржавую воду

Жители Саранска всё чаще жалуются на ржавую воду.

Глава администрации Пролетарского района города Александр Кузьмин сообщил, что с начала текущего года от жителей Саранска было получено 1400 жалоб на ржавую горячую воду. Ещё 600 граждан, проживающих в указанном районе, пожаловались на ржавую холодную воду. За услугу низкого качества делается перерасчет.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился в каждом районе города создать комиссии, которые будут заниматься разбирательством по фактам подачи ржавой воды. Градоначальник заявил, что рассматриваемую проблему нужно решать комплексно.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске изменится автобусный маршрут №5.