Мэр Саранска потребовал не затягивать сроки проведения земляных работ

В Саранске увеличилось число просроченных разрытий.

В настоящее время на территории города начитывается 211 просроченных разрытий. Стоит отметить, что их количество постоянно увеличивается. В настоящее время на улице Республиканской ведутся работы по прокладке трубопроводов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что все работы по плановым разрытиям нужно завершить до октября. Также градоначальник отметил, что большие объемы работ не должны быть причиной нарушения сроков.

По информации «Известий Мордовии».

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