В Ельниковском районе в ДТП пострадала пьяная женщина

В Ельниковском районе пьяная женщина устроила ДТП, в котором сама и пострадала.
Указанное происшествие произошло вечером 21 июля на территории деревни Молчаново. По предварительной информации, 36-летняя гражданка, управлявшая квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Колхозной, допустила опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.
Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», от госпитализации гражданка отказалась.
Выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. В отношении гражданки были составлены административные материалы.
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Источник: гибдд.рф