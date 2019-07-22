В Ельниковском районе в ДТП пострадала пьяная женщина

В Ельниковском районе пьяная женщина устроила ДТП, в котором сама и пострадала.

Указанное происшествие произошло вечером 21 июля на территории деревни Молчаново. По предварительной информации, 36-летняя гражданка, управлявшая квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Колхозной, допустила опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», от госпитализации гражданка отказалась.

Выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. В отношении гражданки были составлены административные материалы.

Также читайте о том, что в Рузаевке в ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф