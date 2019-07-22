В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали две женщины

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Указанное происшествие произошло днём 20 июля на 456-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», объезжая технику дорожных служб, врезался в стоящий впереди автомобиль марки «Лада-Калина».

В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки «Лады» 50- и 40-летнего возраста. Женщинам понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф