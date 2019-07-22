В Старошайговском районе опрокинулась иномарка

В Старошайговском районе иномарка вылетела в кювет.

Происшествие произошло вечером 20 июля на 146-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 18-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ягуар», допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Медики осмотрели водителя иномарки на месте происшествия.

Известно, что в момент ДТП 18-летний автомобилист был трезв.

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Источник: гибдд.рф