В Саранске обсудили модернизацию сетей канализования и водоснабжения

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 22 июля, поручил ответственным лицам активно заниматься разработкой проектно-сметной документации по комплексной модернизации сетей канализования и водоснабжения города.

Градоначальник заявил, что в данном случае имеет место серьезная проблема, решение которой требует комплексного подхода. Глава городской администрации призвал привлекать к работе представителей специализированных научных институтов и экспертов. Также Пётр Тултаев заявил, что к концу года нужно сделать большую часть проектов и по водоснабжению, и по канализованию, чтобы по максимуму включиться в федеральные программы.

Мэр Саранска также отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является консервация действующих иловых карт.

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Источник: adm-saransk.ru