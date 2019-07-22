Во время оперативного совещания, которое прошло 22 июля, глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать работу по выявлению несанкционированных канализационных сливов в Саранку и Блохинский ручей.

И. о. главы администрации Ленинского района города Владимир Пряхин доложил, что из выявленных 10 несанкционированных сливов в Саранку по 9 была проведена работа. После вручения предписаний по 4 адресам собственники сами приняли меры по прекращению канализационных сбросов в реку, по 5 адресам томпонирование провел «Саранскгорводоканал».

В Пролетарском районе города в ходе осмотра набережной Блохинского ручья было выявлено, что из 40 индивидуальных домов канализационные стоки сбрасываются в данный ручей. Об этом сообщил глава администрации указанного района Александр Кузьмин.

Пётр Тултаев заявил, что на базе муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» необходимо создать отдел, курирующий вопросы экологии. Также градоначальник отметил, что в ближайшее время нужно провести ревизию всех предприятий, торговых центров, отдельно стоящих магазинов на предмет наличия договоров по канализованию с «Саранскгорводоканалом».

Ранее сообщалось, что мэр Саранска потребовал не затягивать сроки проведения земляных работ.

Источник: adm-saransk.ru