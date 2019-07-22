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Пётр Тултаев поручил продолжать работу по выявлению несанкционированных канализационных сливов

Пётр Тултаев поручил продолжать работу по выявлению несанкционированных канализационных сливов

Во время оперативного совещания, которое прошло 22 июля, глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать работу по выявлению несанкционированных канализационных сливов в Саранку и Блохинский ручей.

И. о. главы администрации Ленинского района города Владимир Пряхин доложил, что из выявленных 10 несанкционированных сливов в Саранку по 9 была проведена работа. После вручения предписаний по 4 адресам собственники сами приняли меры по прекращению канализационных сбросов в реку, по 5 адресам томпонирование провел «Саранскгорводоканал».

В Пролетарском районе города в ходе осмотра набережной Блохинского ручья было выявлено, что из 40 индивидуальных домов канализационные стоки сбрасываются в данный ручей. Об этом сообщил глава администрации указанного района Александр Кузьмин.

Пётр Тултаев заявил, что на базе муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» необходимо создать отдел, курирующий вопросы экологии. Также градоначальник отметил, что в ближайшее время нужно провести ревизию всех предприятий, торговых центров, отдельно стоящих магазинов на предмет наличия договоров по канализованию с «Саранскгорводоканалом».

Ранее сообщалось, что мэр Саранска потребовал не затягивать сроки проведения земляных работ.

 

 

 

 


Источник: adm-saransk.ru