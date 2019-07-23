В Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, которые подозревается в нападении на полицейского.

Фомин Владимир Варсонофьевич 1963 года рождения, ранее проживавший в селе Аксёново Лямбирского района, подозревается в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Известно, что мужчина является уроженцем Моргаушского района Чувашии.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф