Жительница Краснослободска подозревается в краже денег с чужой банковской карты

В Краснослободске сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Стражами порядка было установлено, что 12 июля 49-летняя жительница Краснослободска, проходя мимо дома, расположенного по адресу – улица Свободы, обратила внимание на спящего во дворе мужчину. Женщина похитила из рюкзака незнакомца его банковскую карту. На протяжении нескольких дней гражданка с помощью чужой карты оплачивала свои покупки в магазинах. В общей сложности женщина похитила около 7 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского.

Источник: 13.мвд.рф