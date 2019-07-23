69-летний житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданку Таджикистана

В Саранске 69-летний местный житель фиктивно прописал в своей квартире гражданку Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ноябре прошлого года 69-летний житель Саранска прописал в своей квартире гражданку Таджикистана 1965 года рождения, которая фактически проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф