Житель Саранска добровольно выдал полицейским часть автомата и боеприпасы

В Саранске 61-летний местный житель добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов основные части оружия и боеприпасы.

В квартире своего знакомого, скончавшегося в декабре 2016 года, 61-летний житель Саранска обнаружил магазин от автомата и 19 патронов калибра 5,45 мм. Всё вышеперечисленное горожанин хранил в подвале своего дома около трех лет.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф