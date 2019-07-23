Житель Большеберезниковского района подозревается в краже форм для выпечки хлеба

В Большеберезниковском районе сотрудниками полиции был задержан местный житель, который подозревается в краже форм для выпечки хлеба.

Представителями правоохранительных органов было установлено, что 58-летний житель указанного района, являющийся работником хлебозавода, выбрав время, когда на складе предприятия никого не было, вынес 225 форм для выпечки хлеба, погрузил их на велосипед и отвез к себе домой. Спустя некоторое время мужчина сдал украденные формы для выпечки в пункт приема металлолома.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф