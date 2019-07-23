Сотрудники одного из исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения при досмотре автомобиля на контрольной площадке по пропуску автотранспорта обнаружили и конфисковали сверток, спрятанный в заднем крыле транспортного средства, и три зарядных устройства в обивке заднего сиденья. В указанном свертке находились три мобильных телефона и три сим-карты.

Был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su