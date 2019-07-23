В селе Большое Игнатово горела баня

В селе Большое Игнатово пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре по адресу - улица 1-я Луговая. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №4 горит баня. Площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru