Жителя Мордовии, пытавшегося задушить гражданскую жену, приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Дубенского района, который пытался задушить свою гражданскую супругу.

Недавно житель указанного района пришел домой пьяным. Сожительница мужчины, негодуя из-за того, что он злоупотребил спиртным, устроила ссору. В ходе скандала гражданин попытался задушить женщину, но последней удалось оказать сопротивление и вырваться из рук возлюбленного, который едва не стал её убийцей.

Решением суда в отношении жителя Дубенского района была избрана мера наказания в виде 60 часов обязательных работ.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что житель Большеберезниковского района подозревается в краже форм для выпечки хлеба.