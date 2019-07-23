В Мордовии заблокировали сайты, предлагающие услуги по оформлению фиктивной регистрации

В Мордовии прокуратура обнаружила сайты, на которых размещалась информация о возможности оформления фиктивной регистрации.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были обнаружены несколько сайтов, на которых размещалась информация о возможности оформления за деньги временной (фиктивной) регистрации для граждан России и других государств.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 69-летний житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданку Таджикистана.

Источник: prokrm.ru