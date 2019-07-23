В Торбеевском районе горела бесхозная постройка

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание бесхозной постройки.

Поздним вечером 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Сургодь. На улице Центральной загорелось бесхозное строение. Огонь охватил постройку на площади 25 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru