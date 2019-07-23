В Мордовии осужденные женщины соревновались в умении плести венки

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины соревновались в умении плести венки.

Конкурсантки выполняли задание, используя самые разнообразные травы и цветы, поскольку каждое растение добавляет венку свои особые свойства. Кроме того, при оценивании работ учитывался способ изготовления венка.

Самым оригинальным был признан венок, который изготовила осужденная отряда №1 Юлия Мармазинская.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su