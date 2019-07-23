В Рузаевке пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Рузаевке 28 июля пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

Местом проведения указанного мероприятия станет улица Маяковского. На ярмарке жители Рузаевки смогут приобрести мясо, молоко, куриные яйца, сыры, колбасы, выпечку и кондитерские изделия от местных производителей.

Ярмарка начнется в 07:00. Жители Рузаевки с удовольствием посещают данные мероприятия.

Ещё одна сельскохозяйственная ярмарка будет проведена в Рузаевке 11 августа.

По информации «Известий Мордовии».

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