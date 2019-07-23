В Мордовии полицейские устанавливают личность неизвестного пациента психиатрической больницы

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность пациента психиатрической больницы.

ММО МВД России «Лямбирский» устанавливает личность неизвестного больного, находящегося на лечении в ГБУЗ «Мордовская республиканская психиатрическая больница» с 1982 года. Гражданин не может сообщить о себе сведений. Возраст мужчины составляет около 55 лет.

На правом предплечье гражданина имеется татуировка, представляющая собой надпись женского имени, пальцы обеих стоп ампутированы.

Все, кто что-либо знает о личности пациента психиатрической больницы, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф