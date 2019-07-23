30-летний житель Саранска подозревается в заведомо ложном доносе

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном доносе.

Недавно 30-летний житель Саранска обратился в отделение полиции №1 УМВД РФ по Саранску с заявлением. Мужчина обвинил своего 68-летнего тестя в том, что он во время ссоры повредил его мобильный телефон.

Стражи порядка установили, что на самом деле заявитель сам повредил свой мобильный телефон, а заявление написал, дабы наказать тестя.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф