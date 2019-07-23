Водителя грузовика, перевозившего металл неизвестного происхождения, задержали в Саранске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль с несколькими тоннами металла неизвестного происхождения.

22 июля сотрудники Госавтоинспекции на улице 2-й Промышленной остановили грузовой автомобиль марки ГАЗ. В кузове транспортного средства стражи порядка обнаружили 5 тонн лома цветного металла. Документов на перевозимый груз у водителя не было.

Для дальнейшего разбирательства гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля, был доставлен в отдел полиции.

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Источник: гибдд.рф