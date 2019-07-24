В Инсаре 34-летний автомобилист сбил 8-летнего мальчика

В Инсаре 8-летний мальчик попал под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло днём 23 июля. 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», двигаясь по улице Московской, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, хотя поблизости был пешеходный переход.

Ребенок доставлялся в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ». После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был отпущен домой.

Ранее сообщалось, что вчера в Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф