В Темниковском районе в результате ДТП пострадал 18-летний парень

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний молодой человек.

Происшествие произошло 23 июля, в 16:10 на 34-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем марки «Киа-Рио», в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидывание.

18-летний пассажир иномарки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ имени А.И. Рудявского».

Ранее сообщалось, что в Инсаре 34-летний автомобилист сбил 8-летнего мальчика.

Источник: гибдд.рф