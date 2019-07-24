В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадал 30-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 30-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 23 июля на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, на улице Павлика Морозова 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ауди», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель «Шкоды» получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

Ранее сообщалось, что в Инсаре 34-летний автомобилист сбил 8-летнего мальчика.

Источник: гибдд.рф