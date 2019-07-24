Шесть жительниц Мордовии были ограблены неизвестными мошенниками

В Мордовии шесть местных жительниц в течение нескольких дней лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Три жительницы Саранска 30-, 48- и 49-летнего возраста лишились денег, поверив позвонившему им незнакомцу, который представился работником банка и сообщил о попытке несанкционированного снятия денежных средств с их счетов. Под предлогом обеспечения безопасности мошенник попросил горожанок сообщить персональные данные. В итоге 30-летняя жительница Саранска лишилась 96,6 тыс. рублей, 48-летняя горожанка осталась без 17,02 тыс. рублей, у 49-летней пострадавшей было украдено 10,5 тыс. рублей.

Аналогичным путем 49-летняя жительница Пролетарского района Саранска осталась без 7,6 тыс. рублей, 50-летняя гражданка, проживающая в селе Куликовка, лишилась 9,09 тыс. рублей, а 49-летняя жительница Ковылкино потеряла 6,2 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф