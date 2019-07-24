В Мордовии расследуют неправомерное расходование средств республиканского бюджета

В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного расходования средств регионального бюджета.

В настоящее время сотрудники следственных органов проверяют действия должностных лиц, связанные с выдачей ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» бюджетных средств в виде займов коммерческим организациям.

По предварительной информации, общая сумма выданных займов, правомерность которых проверяется, составляет более 1 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru