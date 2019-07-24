Житель Теньгушевского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Теньгушевском районе суд вынесет приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Днём 9 мая нынешнего года 47-летний гражданин, проживающий в селе Широмасово указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом своего 33-летнего знакомого. Пьяный гость поссорился с владельцем жилья. В ходе ссоры обвиняемый ударил знакомого ножом в живот. После этого 47-летний гражданин покинул место происшествия. Пострадавший скончался от полученного ранения.

В кратчайшие сроки 47-летний гражданин был задержан. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф