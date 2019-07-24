В Саранске прошли пожарно-тактические учения в кинотеатре «Россия»

В Саранске 23 июля были проведены показательные пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара в кинотеатре «Россия».

Легенда учений гласила, что по причине короткого замыкания электропроводки загорелся планшет сцены в киноконцертном зале на 698 зрительских мест, расположенном на первом этаже здания кинотеатра.

Персонал сообщил о пожаре в службу спасения, принял меры к эвакуации зрителей и организовал встречу пожарных подразделений. Из зала удалось спасти двух условно пострадавших зрителей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники МЧС провели занятие с трудными подростками.

Источник: 13.mchs.gov.ru