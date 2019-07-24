Пять жителей Саранска подозреваются в краже металла

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких местных жителей, которые подозревается в краже металла.

Стражами порядка было установлено, что пять жителей Саранска, возраст которых составляет от 28 лет до 61 года, похитили с территории дачного участка, принадлежащего 64-летней женщине, металлический бак и два металлических уголка длиной 6 метров.

Мужчины полностью признали свою вину и заявили, что планировали сдать украденное имущество в пункт приема металлолома. У всех подозреваемых нет постоянного места работы, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф