В Саранске 27 июля будет ограничено движение транспорта

В Саранске 27 июля на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств, а также изменятся схемы движения общественного транспорта.

В период с 13:00 до 20:00 27 июля будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам: по ул. Коммунистической от пр. Ленина до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко, по проспекту Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической, по проспекту Российской Армии, по ул. Рабочей на участках от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей, по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической, на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую), по дублерам ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны).

Общественный транспорт изменит свои маршруты движения с 13:00 27 июля. Автобусные маршруты №№ 1, 7, 13, 17, 29, 31, 32, 40, следующие по проспекту Ленина и улице Коммунистической, будут перенаправлены по улицам Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам. Автобусные маршруты №№ 15, 16, 28, 37, 44, 45 проследуют по ул. Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова, Севастопольской и далее по действующим маршрутам. Автобусные маршруты №№ 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам. Автобусные маршруты №№ 36, 38 будут курсировать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам. Автобусный маршрут №5 будет осуществлять движение без заезда во второй микрорайон жилого комплекса «Юбилейный».

Автобусы по маршруту №6 будут заменены на троллейбусы с 06:00 27 июля. Автобусный маршрут №8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту. Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет курсировать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут – улицу Волгоградскую. Автобусный маршрут №27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, Севастопольской, А. Невского, Осипенко.

С 06:00 27 июля троллейбусы по маршруту №5 будут заменены на автобусы. Схему движения маршрут №5 изменит с 13:00 и проследует от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту. С 06:00 27 июля будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №15 и автобусного маршрута №14. Вместо автобусного маршрута №14 будет усилена работа троллейбусного маршрута №13.

Причиной введения указанных ограничений и изменения маршрутов движения общественного транспорта является проведения футбольного матча между командами «Спартак» и «Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена».

После завершения матча жители Саранска смогут добраться до своих домов на общественном транспорте с остановок по улице Полежаева и улице Коммунистической, а также на специальных автобусах с улицы Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад (отправление специальных автобусов будет осуществляться с 18:30 до 19:30).

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Источник: adm-saransk.ru