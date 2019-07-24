Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Нигерии

В Саранске 63-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире гражданина Нигерии.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 63-летняя жительница Саранска прописала в своей квартире гражданина Нигерии 39-летнего возраста, достоверно зная о том, что он будет проживать по другому адресу. Местонахождение иностранца в настоящее время устанавливается стражами порядка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф