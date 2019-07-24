24-летний житель Саранска подозревается в совершении квартирной кражи

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 24-летний местный житель, который подозревается в краже личного имущества 39-летней женщины.

Сотрудниками полиции было установлено, что в ночное время суток 24-летний парень проник в квартиру 39-летней женщины, расположенную на первом этаже, и похитил оттуда ноутбук, планшет и рюкзак, в котором находились документы, мобильный телефон, наушники и денежные средства в сумме 1600 рублей. Хозяйки жилья в это время не было дома.

В кратчайшие сроки парень был задержан. Часть украденного имущества молодой человек успел перепродать.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ранее у молодого человека уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф