Мошенники из Липецка лишили денег одно из предприятий Мордовии

Мошенники из Липецка ограбили одно из предприятий Мордовии.

Недавно в ММО МВД РФ «Торбеевский» с заявлением о мошенничестве обратился помощник директора по безопасности одного из местных предприятий. Мужчина сообщил, что организация, сотрудником которой он является, заключила договор купли-продажи рулонных пресс-подборщиков с фирмой, зарегистрированной в Липецке. Мордовское предприятие перечислило поставщику предоплату в размере 50% от общей стоимости товара. Все детали сделки обсуждались в ходе телефонных разговоров. В оговоренные сроки предприятие не получило товар, поставщик перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф